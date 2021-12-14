Молдова рискует изоляцией и будет подвергнута наказанию, если правящая партия не учтет заключение Венецианской комиссии относительно закона о прокуратуре. Об этом заявил вице- председатель парламента, социалист Влад Батрынча.

«Молдове грозят изоляция и санкции. Мы говорим о структурах ЕС, которые устанавливают принципы права для всего континента. Когда страна их не соблюдает, нарушает рекомендации Венецианской комиссии, она рискует быть изолированной. Нам не будут доверять партнеры, не будет поддержки реформ, а те, кто управляет страной, станут нерукопожатными», – объяснил Влад Батрынча.

Напомним, что члены Венецианской комиссии раскритиковали поправки в закон о прокуратуре, одобренные ПДС. Между тем спикер парламента Игорь Гросу дал понять, что власть не будет выполнять рекомендации комиссии.