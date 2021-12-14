На сегодняшний день в стране 355447 человек прошли лечение и 9414 умерли от инфекции COVID-19.

На 14 декабря в Молдове подтверждены 370459 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 2764 человека с легкой формой COVID-19 проходит лечение на дому, еще 8427 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1089 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 168 в крайне тяжелом состоянии(36 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).