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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 14 декабря 355447 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 14 декабря 355447 излечившихся
14 декабря
19:55 2021
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На сегодняшний день в стране 355447 человек прошли лечение и 9414 умерли от инфекции COVID-19.    

На 14 декабря в Молдове подтверждены  370459 случаев заражения новым коронавирусом.              

В настоящее время 2764 человека с легкой формой COVID-19 проходит лечение на дому, еще 8427 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1089 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 168 в крайне тяжелом состоянии(36 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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