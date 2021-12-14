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Газета "Кишиневские новости"

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Экс-генпрокурор Молдовы прокомментировал выводы Венецианской комиссии

Экс-генпрокурор Молдовы прокомментировал выводы Венецианской комиссии
14 декабря
19:55 2021
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ПДС должны отправить в отставку авторов закона о прокуратуре, раскритикованного Венецианской комиссией. Такое мнение высказал бывший Генеральный прокурор Юрие Перевозник. Он написал в социальной сети, что заключение европейских экспертов его обескуражило.

«Местами я увидел несвойственные этому европейскому институту формулировки, из которых делаю вывод, что мы, молдаване, начинаем раздражать абсурдной настойчивостью против здравого смысла и «способностью» действовать молча», – написал Перевозник.

Он считает, что действия ПДС обусловлены единственной причиной – жаждой вендетты против Александра Стояногло.

«Эти импульсы проявились во всем последующем процессе – от тайного составления постановлений с почти конспиративными элементами до процедуры принятия, но также и отсутствия публикации проекта (который нельзя было назвать только законопроектом) на сайте парламента до издания Указа (чтобы его, подозреваю, не могли обжаловать в Конституционном суде)», – заявил бывший Генеральный прокурор.

Он отметил, что качество закона, одобренного ПДС, не поддается никакой критике, что и констатировали эксперты Венецианской комиссии.

«Приостановление исполнения полномочий Генерального прокурора может иметь место только после серьезной проверки при наличии объективных причин в условиях максимальной прозрачности. Более того, не должно быть необходимости, особенно в силу закона, приостанавливать деятельность, даже если принято решение о начале расследования. Значит, Высший совет прокуроров ошибся!!! (…) Александр Стояногло должен быть восстановлен в срочном порядке в должности Генерального прокурора.

По крайней мере, Высший совет прокуроров должен полностью осознать свою роль конституционного гаранта независимости и беспристрастности прокуроров», – добавил Перевозник.

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