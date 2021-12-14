Председатель парламента Игорь Гросу публично прокомментировал казус с удвоением зарплат судьям КС, за которое проголосовало правящее большинство.

«В суматохе событий проявилось отсутствие общения с правительством, У нас было впечатление, что правительство дало положительное заключение. Мы должны были успеть с пакетом законопроектов до заседания МВФ 6 декабря. В итоге при спешке получаются такие вещи», – сказал Игорь Гросу. Редакция МК сознательно не делает поправок в переводе прямой речи, чтобы у читателя было острее ощущение от сумбурной оправдательной речи спикера парламента.

Впрочем, лидер ПДС продолжает упорно настаивать, что судьи КС заслуживают удвоения зарплат.

Напомним, что правящая партия проголосовала за небывалый рост зарплат судьям КС до 80 тыс. леев. Как выяснили представители оппозиции, на это не было необходимого решения кабмина. Под давлением общественного мнения Майя Санду вынуждена была отказаться от промульгации документа.