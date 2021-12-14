ПДС продемонстрировала профанацию реформы юстиции, поэтому министр юстиции и судьи КС должны подать в отставку после заключения Венецианской комиссии. Об этом заявил вице-председатель юридической комиссии парламента Василе Боля после того как стало известно о критическом заключении Венецианской комиссии относительно поправок, внесенных правящей партией в закон о прокуратуре.

Депутат отметил в ходе брифинга, что выводы экспертов Венецианской комиссии аналогичны констатации, сделанной еще летом Блоком коммунистов и социалистов, утверждавшим, что поправки преследуют единственную цель – подчинить Генерального прокурора политически.

По словам Боли, заключение Венецианской комиссии еще раз подтвердило, что нынешняя власть установила тоталитарный режим в стране, а граждане не могут чувствовать себя в безопасности.

«Юстиция вершится по телевизору, не соблюдается презумпция невиновности, гражданам не дается право защищаться в суде, чтобы доказать свою невиновность», – заявил социалист.

Он отметил, что в заключении ВК критике подверглось и решение ПДС наделить дополнительными полномочиями Высший совет прокуроров и исключить из его состава Генерального прокурора и прокурора Гагаузии.

«К сожалению, сегодняшняя власть не учится на уроках 2019 года, наступает на те же грабли и неизвестно, научится ли не делать этого в будущем. Видим, что так называемая «реформа» юстиции, начатая еще в августе, скомпрометирована.

Они должны подать в отставку, в первую очередь министр юстиции Серджиу Литвиненко, судьи КС, которые отвергли запрос Блока коммунистов и социалистов. Что будет сегодня делать КС, когда есть четкое заключение Венецианской комиссии о поправках в закон о прокуратуре? Попытаются изменить свое мнение, возобновят рассмотрение запроса или будут ждать обещанной от власти зарплаты в 82 тыс. леев?» – задался вопросом Боля.

Депутат ПСРМ отметил, что реформа в правовой сфере должны быть обдуманной, проводится по четкому плану и с широкой поддержкой общества и политического класса.