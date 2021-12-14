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Газета "Кишиневские новости"

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Как Майя Санду нанесла ущерб Молдове на 140 тыс. леев

Как Майя Санду нанесла ущерб Молдове на 140 тыс. леев
14 декабря
12:20 2021
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Молдавские суды установили, что действия Майи Санду в должности министра образования нанесли ущерб государству. Депутат ПСРМ обратиться в прокуратуру.

Депутат ПСРМ Василе Боля готовит обращение в Генеральную прокуратуру, в котором потребует расследовать действия семилетней давности министра образования Майи Санду, которая тогда уволила одного из сотрудников ведомства. Социалист заявил в ходе брифинга для СМИ о том, что позднее суд установил, что своими незаконными действиями Санду нанесла ущерб государству на сумму свыше 140 тыс. леев.

«Майя Санду, будучи министром образования, уволила с нарушением закона начальника управления министерства. Последний обратился в суд и выиграл все инстанции. Их решения демонстрируют, что она нарушила законодательство. Соответственно, можем говорить о том, что было нарушение, а министерство было обязано выплатить главе управления сумму в 140-150 тыс. леев», – сказал Боля.

Депутат считает, что теперь орган уголовного преследования должен быть таким же последовательным, как и в случае Генерального прокурора Александра Стояногло, обвиненного в незаконном увольнении главы антикоррупционной прокуратуры.

«Как поступит Генеральная прокуратура в данном случае? Откроет уголовное дело против Майи Санду или нет? Видим, что против Генерального прокурора возбудили и даже передали его в суд? Поступит также прокуратура, которая сегодня в услужении власти, как поступили с г-ном Стояногло?» – спросил Боля.

Он сообщил, что подаст жалобу в Генеральную прокуратуру в ближайшие дни.

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