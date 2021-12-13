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Газета "Кишиневские новости"

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Власти Молдовы получили «красную карточку» от ВК

Власти Молдовы получили «красную карточку» от ВК
13 декабря
21:40 2021
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Так депутат Блока коммунистов и социалистов Василе Боля прокомментировал заключение Венецианской комиссии(ВК) о реформе прокуратуры.

«Венецианская комиссия дала отрицательное заключение изменениям в закон о прокуратуре, которые фейковая власть внедрила в августе 2021 года. Лично я предложил несколько поправок к законопроекту, высказал позицию Блока коммунистов и социалистов относительно попыток подчинить Совет прокуроров и заполучить карманного генпрокурора. Именно к такому выводу пришли эксперты Венецианской комиссии.

Вместе с Владимиром Ворониным мы подали запрос в КС. Теперь посмотрим, что скажет суд. Будут ждать зарплату в 80 тыс. в качестве взятки? Или, может, в последний момент восстановят принцип правового государства? Ясно, что это фейковая власть получила красную карточку от важной европейской структуры. Министр Литвиненко и председатель юридической комиссии Стамате должны подать в отставку», – заявил Боля.

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