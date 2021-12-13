В Молдове подорожают автомобили, работающие на дизельном топливе
13 декабря
20:45 2021
Депутаты ПДС зарегистрировали в парламенте законопроект, который предполагает увеличение на 50% акциза на автомобили с дизельным двигателем.
В то же время инициатива предусматривает снижение на 25% размера акциза на машины с гибридным двигателем.
Депутаты ПДС предлагают таким образом «стимулировать импорт автомобилей гибридного типа посредством применения налоговых скидок при процедуре растаможивания».
Согласно авторам документа, снижение поступлений в бюджет за счет применяемых льгот на импорт более экологичных видов транспорта будут компенсированы увеличением ставок на транспортные единицы с дизельным двигателем.
Закон может вступить в силу в следующем году.