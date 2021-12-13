Депутаты ПДС зарегистрировали в парламенте законопроект, который предполагает увеличение на 50% акциза на автомобили с дизельным двигателем.

В то же время инициатива предусматривает снижение на 25% размера акциза на машины с гибридным двигателем.

Депутаты ПДС предлагают таким образом «стимулировать импорт автомобилей гибридного типа посредством применения налоговых скидок при процедуре растаможивания».

Согласно авторам документа, снижение поступлений в бюджет за счет применяемых льгот на импорт более экологичных видов транспорта будут компенсированы увеличением ставок на транспортные единицы с дизельным двигателем.

Закон может вступить в силу в следующем году.