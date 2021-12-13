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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове идет подготовка к митингу представителей транспортников

В Молдове идет подготовка к митингу представителей транспортников
13 декабря
20:45 2021
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Численность участников, запланированной на 16 декабря акции протеста транспортников, продолжает расти. Национальная ассоциация патроната в области транспорта объявила о том, что присоединяется к мероприятию.

В декларации отмечается, что транспортники не требуют повышения тарифов, а лишь добиваются выполнения законных требований.

Напомним, что за последние 2 месяца цены на топливо выросли катастрофически, однако власти ничего не предпринимают для разрешения сложной ситуации, в которой оказались все работники обеспечивающие пассажирские и грузовые перевозки в стране.

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