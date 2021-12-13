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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 13 декабря 354811 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 13 декабря 354811 излечившихся
13 декабря
19:45 2021
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На сегодняшний день в стране 354811 человек прошли лечение и 9393 умерли от инфекции COVID-19.    

На 13 декабря в Молдове подтверждены  370003 случая заражения новым коронавирусом.              

В настоящее время 2931 человек с легкой формой COVID-19 проходит лечение на дому, еще 8600 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1136 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 166 в крайне тяжелом состоянии(37 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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