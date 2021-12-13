На сегодняшний день в стране 354811 человек прошли лечение и 9393 умерли от инфекции COVID-19.

На 13 декабря в Молдове подтверждены 370003 случая заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 2931 человек с легкой формой COVID-19 проходит лечение на дому, еще 8600 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1136 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 166 в крайне тяжелом состоянии(37 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).