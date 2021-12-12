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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 12 декабря 354258 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 12 декабря 354258 излечившихся
12 декабря
20:20 2021
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На сегодняшний день в стране 354258 человек прошли лечение и 9368 умерли от инфекции COVID-19.    

На 12 декабря в Молдове подтверждены  369659 случаев заражения новым коронавирусом.              

В настоящее время 2967 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 8637 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 810 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 105 в крайне тяжелом состоянии(13 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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