На сегодняшний день в стране 354258 человек прошли лечение и 9368 умерли от инфекции COVID-19.

На 12 декабря в Молдове подтверждены 369659 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 2967 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 8637 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 810 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 105 в крайне тяжелом состоянии(13 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).