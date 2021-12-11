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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 11 декабря 353965 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 11 декабря 353965 излечившихся
11 декабря
19:45 2021
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На сегодняшний день в стране 353965 человек прошли лечение и 9354 умерли от инфекции COVID-19.    

На 11 декабря в Молдове подтверждены  369402 случая заражения новым коронавирусом.             

В настоящее время 2993 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 8608 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 802 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 108 в крайне тяжелом состоянии(24 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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