Председатель ПСРМ Игорь Додон 11 декабря провел заседание Республиканского совета Партии социалистов Республики Молдова.

Участники заседания обсудили ряд организационных вопросов в рамках подготовки к XVII съезду ПСРМ, который состоится 18 декабря. В частности, рассмотрели новую редакцию Устава партии и обновленную Политическую программу ПСРМ.

Кроме того члены Совета обсудили социально-экономическую и политическую ситуацию в стране.

socialistii.md

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