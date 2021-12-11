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Газета "Кишиневские новости"

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ПСРМ готовится к проведению XVII съезда партии

ПСРМ готовится к проведению XVII съезда партии
11 декабря
15:40 2021
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Председатель ПСРМ Игорь Додон 11 декабря провел заседание Республиканского совета Партии социалистов Республики Молдова.

Участники заседания обсудили ряд организационных вопросов в рамках подготовки к XVII съезду ПСРМ, который состоится 18 декабря. В частности, рассмотрели новую редакцию Устава партии и обновленную Политическую программу ПСРМ.

Кроме того члены Совета обсудили социально-экономическую и политическую ситуацию в стране.

socialistii.md

socialistii.md

socialistii.md

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Ирина Нам

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