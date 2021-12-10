По данным Национального бюро статистики, потребительские цены за год выросли на 12,44%, в том числе продукты питания – на 15,49%, непродовольственные товары – на 11,28% и услуги населению – на 9,65%.

В ноябре по сравнению с октябрем цены выросли на 3,5%. Рост обусловлен ростом цен на продовольственные товары на 3,17%, непродовольственные товары на 1,38% и услуги населению на 7,07%.

Так, подорожали следующие продукты питания: куриные яйца – на 11,4%, овощи – на 10%, картофель – на 9,2%, кукурузная мука – на 4,4%, сахар – на 4,1%, масло растительное – на 4,3%, сливочное масло – на 3,6%, шоколад – на 3,9%, хлеб из пшеничной муки – на 2,8%, молоко и молочные продукты – на 2,5%, рис – на 2,1%, свинина, птица, говядина, рыба, крупы, макаронные изделия, печенье и имбирные пряники, соль, майонез, горчица, уксус – до 2%.

Цены на брикеты и пеллеты из биомассы также выросли на 13,6%, сжатый природный газ и сжиженный природный газ на 12,2%, уголь на 9,1%, дрова на 4,7%, сжиженный газ баллонный – на 3,4%, дизельное топливо – на 1,2%, бензин – на 0,9%.

Также выросли цены на оборудование для обработки информации – на 2,7%, мебель и бытовую технику – на 2,1%, обувь – на 2,0%, бытовую технику большой емкости – на 1%, 7%.

В ноябре увеличились тарифы на жилищно-коммунальные услуги – на 19,7%, в частности: бытовой газ – на 80,6%, центральное отопление – на 18,7%, подогрев горячей воды – на 11,4%.

Также выросли тарифы на услуги такси для пассажиров – на 7,7%, курсы обучения для получения водительских прав – на 5,6%, услуги мобильной связи – на 3,7%, услуги салонов красоты – на 7,7%, 2,7%, услуги маляров – на 2,3% , услуги общественного питания – на 1,2%, услуги городского автомобильного пассажирского транспорта – на 0,6%.