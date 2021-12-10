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Газета "Кишиневские новости"

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Как кабмин Молдовы привязал среднюю зарплату к Уголовному кодексу

Как кабмин Молдовы привязал среднюю зарплату к Уголовному кодексу
10 декабря
22:40 2021
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Такое нарочно не придумаешь. Правительство Гаврилицэ обнародовало постановление, в котором черным по белому написано, что размер средней ежемесячной зарплаты устанавливается на основании… Уголовного кодекса. Что имели в виду горе-чиновники, допустившие такой ляп, из текста понять невозможно. Впрочем, если прочитать аналогичный документ прошлого года, который готовили в правительстве Кику, то можно догадаться, что в канцелярии попросту второпях перепутали шаблон постановления. Казалось бы, мелочь, но под шестистрочной бумаженцией стоят ТРИ(!) подписи, в числе которых высшие чиновники страны, включая премьер-министра. И ни один из них не удосужился внимательно прочитать то, что принесли им на подпись. Похоже, что и все остальные документы они подмахивают так же, не глядя. Ну некогда им заниматься «мелочами». Не этому их учили в западных вузах.

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