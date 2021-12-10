Члены Партии социалистов Республики Молдова и Партии коммунистов Республики Молдова от парламентской фракции Блока коммунистов и социалистов встретились 10 декабря с делегацией депутатов Государственной Думы Российской Федерации, посетившей Республику Молдова. Об этом говорится в пресс-релизе ПСРМ.

В начале встречи председатель фракции Зинаида Гречаный поздравила членов российской делегации с избранием депутатами Государственной Думы по итогам осенних выборов.

Депутаты Блока коммунистов и социалистов выразили заинтересованность в налаживании активного и продуктивного взаимодействия с депутатами Государственной Думы.

По их мнению, существуют хорошие предпосылки для использования огромного потенциала сотрудничества. Так, в парламенте Республики Молдова действует многочисленная Группа дружбы с Российской Федерацией во главе с Зинаидой Гречаный, а также Межпарламентская комиссия по сотрудничеству между парламентом Республики Молдова и Федеральным Собранием Российской Федерации.

Российские депутаты проинформировали молдавских коллег о том, что в ближайшее время в Государственной Думе будет завершена процедура назначения Группы дружбы с парламентом Республики Молдова.

Парламентарии двух стран договорились поддерживать постоянный диалог по всем текущим вопросам и своей законодательной деятельностью способствовать укреплению молдо-российских отношений и продвижению интересов граждан.