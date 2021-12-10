Председатель ПСРМ Игорь Додон 10 декабря провел рабочую встречу с представительной делегацией Федерального Собрания Российской Федерации, находящейся с визитом в Республике Молдова.

Лидер социалистов назвал членов делегации, в которую входят: член Совета Федерации от Сахалинской области Юрий Архаров и сенатор от Брянской области Вадим Деньгин, депутаты Государственной Думы от «Единой России» Артем Туров и Алексей Ткачев, от «Справедливой России» Николай Новичков, от КПРФ Казбек Тайсаев, от ЛДПР Владимир Сипягин.

Игорь Додон приветствовал высоких гостей на молдавской земле и в их лице поблагодарил руководство братской России за постоянную поддержку нашей страны в самых разных вопросах и в первую очередь в социальной, торгово-экономической, культурной и гуманитарной сфере. Экс-президент подчеркнул стратегический характер отношений между Молдовой и Россией и заверил собеседников в том, что Партия социалистов будет и далее прилагать усилия для укрепления двусторонних связей.

На встрече говорили о скором начале работы Молдавско-Российского Делового Союза, который призван содействовать росту инвестиций из России и продвижению интересов молдавского бизнеса в РФ.