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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон не нарушал режима несовместимости в должности президента

Игорь Додон не нарушал режима несовместимости в должности президента
10 декабря
22:30 2021
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Игорь Додон не нарушал закон, совмещая должности президента страны и главы Федерации шахмат. К такому выводу пришли инспекторы Национального агентства по неподкупности, которые завершили проверку по данному случаю.

В опубликованном решении отмечается, что обе должности совместимы, так как будучи руководителем Федерации Игорь Додон не получал зарплаты.

Напомним, что Агентство в феврале 2021 года сообщало, что начало проверку юридического режима несовместимости в отношении экс-президента Молдовы Игоря Додона.













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