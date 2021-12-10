Игорь Додон не нарушал закон, совмещая должности президента страны и главы Федерации шахмат. К такому выводу пришли инспекторы Национального агентства по неподкупности, которые завершили проверку по данному случаю.

В опубликованном решении отмечается, что обе должности совместимы, так как будучи руководителем Федерации Игорь Додон не получал зарплаты.

Напомним, что Агентство в феврале 2021 года сообщало, что начало проверку юридического режима несовместимости в отношении экс-президента Молдовы Игоря Додона.













