ПДС обманула пенсионеров, заявил депутат Блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя. Он перечислил меры поддержки, отмененные нынешней властью, среди них выплату дважды в год единовременного пособие в 1 тыс. леев, индексацию дважды в год, а также изменение пенсионного возраста.

«Они увеличили трудовой стаж до 34 лет, а между тем продолжительность жизни в Молдове сократилась с 70 до 69 лет. Смертность увеличилась на 11%. Мужчина в среднем живет до 65 дет, то есть он проведет на пенсии только два года. 60 тыс. граждан не смогут выйти на пенсию в нынешнем году», – сказал Цырдя.

Он также привел данные министерства труда и социальной защиты, которым руководит ставленник ПДС, о том насколько вырастет в будущем году пенсия.

«Внимание, это данные самого министерства. Так, средняя пенсия судей составит свыше 24 тыс. леев, увеличившись на 3,4 тыс., прокуроров – 19,4 тыс. леев, увеличение на 2,04 тыс. леев, министров – 11,9 тыс. леев, увеличение на 1,6 тыс. леев, депутатов – 9,995 леев. А вот средняя пенсия по стране составит 2792 лея, увеличение всего на 662 лея. Вот и вся солидарность ПДС. Они обрекли большинство пенсионеров на нищету», – сказал Цырдя.

Напомним, что правящая партия ПДС проголосовала за увеличение пенсионного возраста до 63 лет для мужчин и женщин.