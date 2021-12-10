В европейских странах судьи КС получают лишь в два раза больше, чем учитель. В Молдове, после того как ПДС увеличила зарплату судьям КС до 82 тыс. леев, они будут получать в 14 раз больше, чем учитель. Об этом заявил депутат-социалист Богдан Цырдя в ходе пресс-конференции. Парламентарий напомнил, что фракция Блока коммунистов и социалистов опротестуют в КС повышение зарплат судьям.

«Стамате говорит, что в Европе зарплата судей КС составляет 6000 евро, но там средняя зарплата учителя 2000-3000 евро. То есть зарплата судьи в два раза больше, чем учителя, но не в 14 раз как у нас. Представители ПДС говорят глупости, когда заявляет, что, повышая зарплату судьям, борются с коррупцией. Взятки судьям теперь увеличатся на 100%», – заявил Цырдя.

Он возмутился и тем, что один из судей с сомнительным прошлым, Домника Маноле, стала председателем КС, а теперь получает зарплату в 82 тыс. леев и пользуется госохраной.

«Домника Маноле, кроме зарплаты в 82 тыс. леев, получает и пенсию в 20 тыс. леев. У нее доли в различных компаниях. В 2013 году газета ZdG писала, что у Маноле 11 машин, которые она забыла задекларировать. Домника Маноле проигрывала дела в ЕСПЧ и нанесла ущерб государству на суммы свыше 1 млн леев, а за это Майя Санду дала ей госохрану, ПДС проголосовала за выдачу членам КС дипломатических паспортов. Что не сделаешь для таких хороших людей как Домника Маноле», – с сарказмом добавил Цырдя.