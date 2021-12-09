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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 9 декабря 353011 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 9 декабря 353011 излечившихся
09 декабря
20:30 2021
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На сегодняшний день в стране 353011 человек прошли лечение и 9315 умерли от инфекции COVID-19.    

На 9 декабря в Молдове подтверждены  368497 случаев заражения новым коронавирусом.             

В настоящее время 3143 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 8807 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1303 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 182 в крайне тяжелом состоянии(44 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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