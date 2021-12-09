На сегодняшний день в стране 353011 человек прошли лечение и 9315 умерли от инфекции COVID-19.

На 9 декабря в Молдове подтверждены 368497 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 3143 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 8807 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1303 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 182 в крайне тяжелом состоянии(44 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).