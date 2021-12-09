Депутаты ПСРМ обратились к парламентскому большинству с призывом отказаться от законопроекта, проголосованном в первом чтении, и позволяющем экономическому агенту сжигать покрышки, а их остатки использовать при производстве цемента.

Социалист Раду Мудряк заявил, что это отрицательно скажется на здоровье людей и состоянии окружающей среды. Депутат отметил, что в европейских странах такая практика запрещена.

«La Farge может сказать, что случается с пеплом и продуктами сгорания? Где используется пепел и тяжелые металлы, которые остаются после сжигания? В цементе, который люди используют дома и живут рядом с тяжелыми металлами», – заявил социалист.

Мудряк пояснил правящему большинству, индицировавшему законопроект, что по международным требованиям продукты сгорания должны храниться сотни лет в специальном саркофаге.

«У нас есть что-либо подобное в Молдове? Нет. Что мы хотим получить? Почему не подумаем о других способах? Почему в Резине за три года в 9 раз выросла заболеваемость раком? Задался кто-то вопросом? Это строго финансовый интерес экономического агента и ничего более… Давайте оставим этот кусочек земли здоровым и не будем издеваться», – заявил Мудряк.

Фракция Блока коммунистов и социалистов проголосовала против данного законопроекта.