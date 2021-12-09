Депутаты ПСРМ подвергли критике утверждение правительства о том, что «попытки стимулировать рождаемость на нынешнем этапе приведут к эмиграции, когда дети достигнут экономически активного возраста». Это фраза содержится в тексте заключения кабмина в ответ на инициативу социалистов о внедрении в Молдове семейного капитала.

«Господа из правительства не видят никакой проблемы в том, что рождаемость падает. Они говорят, что рождаемость и смертность не являются главными демографическими проблемами, а таковой является эмиграция. Да, люди уезжают и в последнее время сбегают из-за того, что жизнь становиться невыносимой. Говорить, что смертность и рождаемость не имеют связи с демографией – бесчеловечно. А об этом сказал министр труда. Такого вы не увидите нигде в мире. Люди должны знать правду и то, как к ним относится нынешняя власть», – считает Односталко.

Депутат отметил: власти ясно дали понять, что не намерены инвестировать в семьи и детей.

«Они говорят, что не надо инвестировать в семьи и рождение детей, потому что это нерентабельно, так как эти дети вместе с семьями уедут за границу. Таким образом, людей заставляют уезжать из страны. Какова будет мотивация у молодой семьи рожать и растить детей, если они видят, что правительство их полностью игнорирует», – сказал парламентарий.

Он напомнил о еще одном недавнем решении ПДС не включать в трудовой стаж декретный отпуск при досрочном выходе на пенсию.