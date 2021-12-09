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Газета "Кишиневские новости"

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Почему правительство Молдовы против стимулирования рождаемости

Почему правительство Молдовы против стимулирования рождаемости
09 декабря
18:05 2021
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Министерство труда и социальной защиты в своем отрицательном заключении на инициативу ПСРМ утверждает, что «Попытки стимулировать рождаемость на нынешнем этапе приведут к эмиграции, когда дети достигнут экономически активного возраста». Это абсурдное утверждение содержится в заключении кабмина на инициативу социалистов о внедрении социального капитала. Документ подписан министром труда Марчелом Спэтарь, министром финансов Думитру Будянски и премьером Натальей Гаврилица.

«В соответствии с анализом и исследованиями главным фактором уменьшения населения Молдовы является эмиграция, а не природные факторы – рождаемость и смертность, а попытки стимулировать рождаемость на нынешнем этапе приведут к эмиграции, когда дети достигнут экономически активного возраста», – указывается в заключении кабмина.

Правительство Гаврилицы считает, что семейный капитал станет нагрузкой на госбюджет, так как для внедрения этой меры необходимо изыскать 1,33 млрд леев.

«Международный опыт и лучшие мировые практики в этой области доказывают, что при разработке и внедрении демографической политики нужно ставить акцент на качестве, а не количестве, а снижение неравенства является самой эффективной возможностью с точки зрения стоимости», – говорится в документе правительства.

В партии социалистов полагают, что целью выделения семейного капитала является повышение рождаемости и увеличение благосостояния молодых семей. Объем пособия должен зависеть от количества детей в семье.

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Ирина Нам

Ирина Нам

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