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Газета "Кишиневские новости"

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Депутаты ПДС против бесплатного питания школьников V-IX классов

Депутаты ПДС против бесплатного питания школьников V-IX классов
09 декабря
14:50 2021
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Депутаты ПДС отказались включить в повестку дня парламента инициативу Блока коммунистов и социалистов о расширении бесплатного питания для учащихся V-IX классов.

«Давайте сделаем детям подарок накануне Нового года. Это немного. В год 285 млн леев. В условиях, когда для некоторых категорий бюджетников нашлись деньги для повышения зарплат, давайте найдем эти деньги для обеспечения бесплатного питания для учеников V –IX классов. Ведь цены на продукты питания и услуги продолжают расти», – заявила депутат ПСРМ Алла Дарованная.

Отметим, что правительство Гаврилицы дало отрицательное заключение по данной инициативе, мотивируя это тем, что бюджет понесет существенные расходы по ее реализации.

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