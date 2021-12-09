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Газета "Кишиневские новости"

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Депутаты ПДС отказались повысить зарплаты медикам

Депутаты ПДС отказались повысить зарплаты медикам
09 декабря
14:45 2021
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Парламентское большинство ПДС не поддержало инициативу депутата Блока коммунистов и социалистов Владимира Односталко повысить зарплату медикам. Парламентарий выступил с ней сегодня в парламенте, однако она не набрала достаточного числа голосов.

«У нас тяжелая ситуация в здравоохранении и медикам нужна поддержка. Деньги для покупки вооружения правительство нашло, для увеличения зарплат депутатам, министрам – нашло, деньги для удвоения зарплат судьям КС – нашло и для медиков найдем», – пояснил свое предложение Односталко.

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