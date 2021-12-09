Судьи КС заслуживают высоких зарплат, заявил депутат ПДС после того как им удвоили вознаграждение до 82 тыс. леев.

«Мы думаем, что судьи КС заслуживают более высоких зарплат, как их заслуживают все», – об этом заявил депутат ПДС Василе Грэдинару в эфире частной телекомпании, комментируя скандальное увеличение зарплаты с 40 тыс. до 82 тыс. леев.

«Мы думаем, что они – фундамент правового государства и нуждаются в социальных гарантиях, а их обеспечение – законное и финансовое – приведут к тому, что они будут делать свою работу корректно», – сказал депутат ПДС.

К сожалению, парламентарий от партии власти ничего не сказал о зарплатах учителей и врачей, которым ПДС отказала сделать более существенные надбавки, ограничившись подачкой в три сотни леев.