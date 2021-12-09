Четверг, 9 декабря 2021, 02:18

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

В ПДС убеждены, что судьи КС заслуживают зарплаты в 82 тыс. леев

В ПДС убеждены, что судьи КС заслуживают зарплаты в 82 тыс. леев
09 декабря
13:40 2021
Версия для печати

Судьи КС заслуживают высоких зарплат, заявил депутат ПДС после того как им удвоили вознаграждение до 82 тыс. леев.

«Мы думаем, что судьи КС заслуживают более высоких зарплат, как их заслуживают все», – об этом заявил депутат ПДС Василе Грэдинару в эфире частной телекомпании, комментируя скандальное увеличение зарплаты с 40 тыс. до 82 тыс. леев.

«Мы думаем, что они – фундамент правового государства и нуждаются в социальных гарантиях, а их обеспечение – законное и финансовое – приведут к тому, что они будут делать свою работу корректно», – сказал депутат ПДС.

К сожалению, парламентарий от партии власти ничего не сказал о зарплатах учителей и врачей, которым ПДС отказала сделать более существенные надбавки, ограничившись подачкой в три сотни леев.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,67+0,16%
EUR19,95–0,27%
GBP23,35+0,26%
UAH0,65+0,41%
RON4,03–0,29%
RUB0,24+0,03%

Курсы валют в MDL на 09.12.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд