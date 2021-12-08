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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 8 декабря 352478 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 8 декабря 352478 излечившихся
08 декабря
19:30 2021
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На сегодняшний день в стране 352478 человек прошли лечение и 9293 умерли от инфекции COVID-19.    

На 8 декабря в Молдове подтверждены  367948 случаев заражения новым коронавирусом.             

В настоящее время 3247 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 8841 человек находится под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализирован 1261 пациент с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 156 в крайне тяжелом состоянии(33 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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