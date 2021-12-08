На сегодняшний день в стране 352478 человек прошли лечение и 9293 умерли от инфекции COVID-19.

На 8 декабря в Молдове подтверждены 367948 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 3247 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 8841 человек находится под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализирован 1261 пациент с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 156 в крайне тяжелом состоянии(33 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).