Правительство Молдовы потратит в 2021 кризисном году 8,5 млн леев на организацию зимних праздников и Рождественской ярмарки. Соответствующее постановление было одобрено 8 декабря кабмином.

«Я был удивлен тем, что уровень заболеваемости COVID-19 значительно снизился, а Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям снизила уровень опасности с красного на желтый, что вселяет оптимизм. Мы установили сумму в 8,5 млн леев. Министерство обязуется организовать мероприятия на самом высоком уровне», – заявил министр культуры Серджиу Продан.

«Радует, что мы можем отметить Рождество и все праздники. Прошу всех соблюдать профилактические меры», – добавила министр образования Алла Немеренко.