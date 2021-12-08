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Газета "Кишиневские новости"

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На какие цели кабмин Молдовы в разгар кризиса потратит 8,5 млн леев

На какие цели кабмин Молдовы в разгар кризиса потратит 8,5 млн леев
08 декабря
18:10 2021
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Правительство Молдовы потратит в 2021 кризисном году 8,5 млн леев на организацию зимних праздников и Рождественской ярмарки. Соответствующее постановление было одобрено 8 декабря кабмином.

«Я был удивлен тем, что уровень заболеваемости COVID-19 значительно снизился, а Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям снизила уровень опасности с красного на желтый, что вселяет оптимизм. Мы установили сумму в 8,5 млн леев. Министерство обязуется организовать мероприятия на самом высоком уровне», – заявил министр культуры Серджиу Продан.

«Радует, что мы можем отметить Рождество и все праздники. Прошу всех соблюдать профилактические меры», – добавила министр образования Алла Немеренко.

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