Глава правительства РМ Гаврилица вслед за множеством высокопоставленных деятелей ПДС заявила, что удвоение зарплат судей КС до 82 тыс. леев – оправданно. Об этом она заявила после заседания правительства.

«Очень важно обладать такими неподкупными ведомствами, которые обеспечивают процветание страны и помогают сохранить неподкупность по всему спектру юстиции. В условиях, когда зарплата конституционного судьи в Украине, в других странах в два раза больше, подобные зарплаты оправданы», – заявила Гаврилица.

Интересно, как много сограждан премьера разделяют ее сугубо субъективное мнение? Особенно, любопытно было бы узнать, что думают на этот счет врачи, которым власти отменили 3-й этап повышения зарплат, или учителя, которым тоже «повысили» зарплаты, но… в 117 раз меньше, чем судьям КС. К тому же, в публичном пространстве появилось немало суждений о том, что нынешний состав судей КС принимал решения по весьма спорным вопросам неизменно в пользу президента Санду, за что на самом деле и «заслужил» высокие зарплаты от действующих властей. Словом, высокопарная болтовня о «неподкупности» – это на потеху нетребовательной публике, а сами судьи, разумеется, отлично понимают, кому они обязаны свалившимися благами. Но главное – знают, что теперь им предстоит с новыми усилиями отрабатывать за благодеяние в их адрес.