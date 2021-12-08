Зарплата судей КС вырастет с 44 тыс. леев до 82 тыс. леев, а учителей – с 5700 леев до 6000 леев, что в 117 раз меньше.

Социологи компании IData сделали графическое изображение роста зарплат.

«Увеличенные зарплаты для депутатов и судей Конституционного суда. Согласно законопроекту о бюджете на 2022 год, одобренном во втором чтении, зарплаты судей КС увеличиваются почти до 82 тыс. леев. Так, судья будет получать на 37 тыс. леев больше, чем до сих пор. Также документ предусматривает рост зарплат депутатов – на 1400 леев. На этом фоне рост зарплаты учителей составит лишь 316 леев – до уровня 6 тыс. леев»,- отметили в компании.