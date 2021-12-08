На этой неделе ПДС увеличила вдвое зарплаты судей КС. Так, в 2022 году они будут ежемесячно получать 82 тыс. леев. Согласно декларации о доходах и имуществе, шесть судей получали около 65 тыс. леев в месяц.

Например, председатель суда Домника Маноле в 2020 году задекларировала зарплату в 44 383 леев и пенсию в 20 815 леев, что в совокупности составляет 65 198 леев.

У Сергея Цуркана зарплата – 32 185 леев и доходы из других источников – 2284 леев.

Люба Шова задекларировала 33 636 леев, а Владимир Цуркан – 51 175 леев в виде зарплаты и 11 443 леев – пенсия.

Для сравнения средняя зарплата в сфере образования составляет 7 тыс. леев, в сельском хозяйстве – почти 8 тыс. леев. Средняя зарплата медиков – около 9 тыс. леев.

Это более, чем странное решение властей в кризис, когда большинство граждан должны будут в буквальном смысле слова выживать из-за небывалого взлета цен на природный газ и последовавшим за этим повышением стоимости на большинство товаров и услуг, вызвало в обществе бурю негодования. Однако окружение президента Санду не думает сдаваться, пытаясь всячески оправдать действия партии ПДС тем, что в странах ЕС зарплаты судей такого уровня еще выше. При этом все очевиднее становится, что подлинная причина – это банальный своеобразный «откат» судьям за их небывалую лояльность новым властям. Впрочем, такие судьи в этой инстанции в Молдове уже были, совсем недавно, во времена, когда и их, и все в стране контролировали из офиса олигарха Плахотнюка. Чем закончилось эта бесславная эпоха, помнят все. Видимо, и новой власти осталось недолго, коль скоро путь свой они прокладывают по стопам своего беглого учителя.