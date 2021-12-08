Бывший советник президента страны Майи Санду Сергей Тофилат считает, что во избежание энергетического кризиса необходимо увеличить тариф на поставку электроэнергии. Об этом он заявил в ходе программы „Территория свободы” с Лилией Бураковски.

«У нас два поставщика – FEE Nord и Premier Energy, они отправляют нам квитанции. Из всего объема энергии 80% – импорт, 20% – собственная генерация. Любой поставщик электроэнергии обязан покупать 20-30% местной продукции, так как она дороже и нужно поддерживать отечественных производителей. Так как доля местной продукции 30% и ее стоимость удвоилась, нужно повышать тариф на электроэнергию», – сделал вывод Тофилат.