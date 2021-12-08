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Газета "Кишиневские новости"

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Новак: Почему медикам отказали, а Майе Санду повысили зарплату

Новак: Почему медикам отказали, а Майе Санду повысили зарплату
08 декабря
15:15 2021
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У нас бессовестное правительство, так эмоционально прокомментировал депутат-социалист Григоре Новак действия фракции ПДС, которая увеличила зарплату судей КС до 82 тыс. леев.

«Увеличили пенсионный возраст, чтобы сэкономить деньги, заставляя работать людей и платить налоги почти до могилы, отказались повышать зарплату медикам, но увеличили до 82 тыс зарплату судьям. Люди, эти бессовестные зарплаты, как и увеличенные выплаты министрам и депутатам, Майе Санду на 1500 леев, оплачиваются нашими деньгами», – написал парламентарий.

Социалист считает, что таким образом Санду расплатилась с судьями КС за оказанные ей услуги.

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