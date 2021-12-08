Депутат – социалист Владимир Односталко раскритиковал инициативу ПДС о создании Государственной социальной инспекции. В ходе пресс-конференции он заявил, что целью данной структуры является преследование бедных людей.

«Был создан орган, который будет следить за социально-уязвимыми слоями населения, проверять, чтобы они не получили от государства помощи больше на 1 или на 10 леев, а если получат больше на лей, рискуют получить штраф в 2500 леев», – заявил Односталко.

Парламентарий также отметил, что целью правительства является снижение количество тех, кто получает пособие.

«В документе говорится, что граждане, которые получат помощь в холодное время года, должны подать документы в управление соцзащиты и если ошиблись, не принесли сертификат, а получили пособие, нанеся ущерб государству на 500 леев, то заплатят штраф в 2500 леев. Таким образом, люди будут бояться обращаться за помощью, потому что могут проснуться со штрафом в тысячи леев», – заявил Односталко.

Социалист отметил, что пострадают и социальные работники, которые обслуживают большое число граждан, так как могут совершить непроизвольные ошибки. Те, кто представит неполные или неверные данные, будут штрафоваться на сумму до 2500 леев. Так, например, не предоставление в течение 10 дней информации об изменении места жительства подлежит штрафу в размере 1500 леев.

Напомним, что правящая партия одобрила создание социальной инспекции, которая будет заниматься проверкой правомерности выдачи социальных пособий. На эти цели выделяется 1.1 млн леев. Ведомство будет подчиняться министерству труда и социальной защиты.