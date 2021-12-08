Министр труда Марчел Спатарь подтвердил, что Социальная инспекция была создана для введения тщательного контроля социальной помощи, выделяемой гражданам. В ходе передаче на Radio Moldova министр уточнил, что инспекторы получат право штрафовать.

«В системе социальной помощи в последние годы были выявлены множество нарушений. У нас есть ведомство, социальная инспекция, которая проводит проверки в сфере социальной помощи, однако это ведомство может составлять отчеты в ходе проверок, у них нет права применять санкции. Поэтому, чтобы быть уверенными, что деньги идут кому надо, нам нужен более тщательный контроль, речь идет о расширении полномочий, у них будет право применять санкции, то есть штрафовать», – написал Спатарь.

Напомним, что правящее большинство ПДС одобрило создание Государственной социальной инспекции, цель которой проверять граждан, получающих пособия. Согласно законопроекту, ведомство будет подчиняться министерству труда и социальной защиты. Для внедрения проекта необходимы средства в размере 1,1 млн леев. Те, кто представит неполные или неверные данные, будут штрафоваться на сумму до 2500 леев. Так, например, не предоставление в течение 10 дней информации об изменении места жительства подлежит штрафу в размере 1500 леев.