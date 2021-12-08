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Газета "Кишиневские новости"

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Дрон: Повышение зарплат судьям КС до 82 тыс. леев похоже на взятку

Дрон: Повышение зарплат судьям КС до 82 тыс. леев похоже на взятку
08 декабря
12:55 2021
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Удвоение зарплат судей Конституционного суда с 40 тыс. до 82 тыс. леев кажется взяткой со стороны президента страны Майи Санду. Так эксперт по праву Ион Дрон прокомментировал решение парламентского большинства ПДС повысить зарплату судьям.

«Открытая взятка? Увеличение зарплат судьям Конституционного суда до 82 тыс. леев кажется взяткой, выплаченной в открытую Майей Санду за сет общественных средств, из наших денег. Взятка, потому что они молчаливо участвовали в том, что сотворено с Генеральной прокуратурой и в том, что намерена Санду делать вне конституционного поля. Если для местных выборов Майя Санду назначила ЦИК, то для парламентских выборов купила Суд», – написал в социальной сети Ион Дрон.

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