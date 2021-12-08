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Газета "Кишиневские новости"

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Решения КС в пользу Майи Санду оплачены зарплатами в 82 тыс. леев

Решения КС в пользу Майи Санду оплачены зарплатами в 82 тыс. леев
08 декабря
12:55 2021
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Решение ПДС увеличить в два раза зарплату судей КС с 40 тыс. до 82 тыс. лееев вызвало вал недовольства среди пользователей интернета. Новость стала самой комментируемой в социальных сетях, а граждане пришли к выводу, что зарплаты были увеличены по указанию Майи Санду и ПДС за принятые ранее благоприятные для них решения суда, сообщает politics.md.

Сотрудники портала составили топ решений КС, которые, как считают в politics.md., пошли на пользу ПДС и Санду.

1.   Май 2020. Отмена российского кредита.

2.   Март 2021 Суд признал неконституционным закон об отмене выплаты украденного миллиарда.

3.   Апрель 2021. Суд дал «зеленый свет» досрочным выборам, которых требовала Майя Санду.

4.   Апрель 2021. Суд постановил, что СИБ подчиняется президенту страну.

5.   Республиканский стадион передан посольству США на основе решения КС.

6.   КС отклонил запрос Генерального прокурора Александра Стояногло, после чего стало возможным его отстранение от должности.

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