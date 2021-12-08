Председатель парламентской комиссии по праву и назначениям, депутат ПДС Олеся Стамате подтвердила, что зарплата судьи Конституционного суда практически удвоилась и достигла 82 тыс. леев в месяц.

«Конституционный суд – фундамент защиты демократии в любом государстве, и нет государства в Европе, которое позволяет себе платить такие маленькие зарплаты как в Молдове. В Румынии судья КС получает 6 тыс. евро в месяц. Мы не можем позволить себе платить аналогичные зарплаты, но считаем, что независимость нужно обеспечить и достойной оплатой труда судей и несомненно, мы считаем, что зарплаты всего публичного сектора нужно увеличивать, но бюджет не позволяет значительного увеличения. Мы будем повышать их постепенно, но влияние на бюджет зарплат 6 судей минимально, но важно», – заявила Олеся Стамате для портала Agora.

Многие считают, что сделано это неспроста. Немало весьма спорных вопросов судьи КС последнее время неизменно решали в пользу президента Майи Санду и ее партии ПДС. Такая тенденция стал особенно заметной после скандальной рокировки в Конституционном суде, в результате которой во главе этого института вместо Владимира Цуркана стала Домника Маноле. Межу тем, в прессе неоднократно появлялись статьи о солидных активах судьи Маноле, которые вызывали подозрение о непрозрачных способах их приобретения. Имя Маноле упоминалось и в связи с несколькими проигранными в ЕСПЧ судами против РМ, из-за чего бюджет потерял десятки тысяч евро. Однако все изменилось в 2016 году, когда она аннулировала решение Центризбиркома, отказавшего инициативной группе Платформы DA в проведении референдума об изменении Конституции. С тех пор Маноле попала в круг близких людей к Санду. А после того как она, оказавшись в кресле председателя суда, сумела провести в жизнь целый ряд выгодных партии Санду решений, наверняка стала своим человеком в правящих политических кругах. Так что повышение зарплат судей КС – это приятный, но далеко не единственный бонус для тех, кто сидит в желтом здании в центре Кишинева.

Напомним, что зарплата судьи КС в настоящее время составляет 40 тыс. леев. Правящее большинство проголосовало за увеличение их размера на 100%. При этом зарплаты учителей и медиков остаются чрезвычайно низкими.