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Газета "Кишиневские новости"

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Профсоюзы требуют увеличить минимальную зарплату в бюджетном секторе

Профсоюзы требуют увеличить минимальную зарплату в бюджетном секторе
07 декабря
21:30 2021
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Профсоюзы выразили озабоченность в связи с ростом тарифов на природный год, что приведёт к валу подорожаний коммунальных услуг, продуктов питания. В пресс-релизе Совета Национальной конфедерации профсоюзов отмечается, что остаётся неясным способ формирования цены на газ, как и формула ее расчета для потребителей.

Профсоюзы требуют созвать национальную комиссию по консультациям и трудовым договорам для выявления конкретных мер, обеспечить транспарентность при формировании тарифа, снизить НДС на социально-значимые товары, увеличить минимально гарантированную зарплату в реальном секторе до 4 тыс. леев, а также увеличить базовый оклад в бюджетном секторе и др.

Предложения профсоюзов направлены правительству и президенту.

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