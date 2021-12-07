Профсоюзы выразили озабоченность в связи с ростом тарифов на природный год, что приведёт к валу подорожаний коммунальных услуг, продуктов питания. В пресс-релизе Совета Национальной конфедерации профсоюзов отмечается, что остаётся неясным способ формирования цены на газ, как и формула ее расчета для потребителей.

Профсоюзы требуют созвать национальную комиссию по консультациям и трудовым договорам для выявления конкретных мер, обеспечить транспарентность при формировании тарифа, снизить НДС на социально-значимые товары, увеличить минимально гарантированную зарплату в реальном секторе до 4 тыс. леев, а также увеличить базовый оклад в бюджетном секторе и др.

Предложения профсоюзов направлены правительству и президенту.