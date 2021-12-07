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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове судьям КС увеличили ежемесячную зарплату до 82 тыс. леев

В Молдове судьям КС увеличили ежемесячную зарплату до 82 тыс. леев
07 декабря
21:25 2021
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Экс-премьер-министр Ион Кику сообщил, что утвержденное 6 декабря в парламенте повышение зарплат отдельным категориям чиновников предполагает рост зарплат для судей КС в два раза.

Так, по его словам, ежемесячная зарплата Любы Шовы – судьи Конституционного суда, избранной на должность в бытность премьер-министром Майи Санду, вырастет с 44,7 тыс. леев до 82 тыс. леев. Об этом сообщает портал Telegraph.md

Бывший глава кабмина напомнил, что зарплата учителей увеличится всего на 316 леев, медиков – на ноль леев.

«Просим не промульгировать эту бессовестность и издевательство над людьми, которые поверили вам и голосовали за вас, Майя Санду. Верните этот позорный проект в парламент – не одобряйте!» – написал в социальной сети Ион Кику.

Напомним, что в ходе обсуждений госбюджета ни одна из поправок, внесенных на обсуждение оппозицией, не была одобрена. Депутат ПДС Василе Шоймару даже назвал требование выделить средства на инфраструктурные проекты «разорением».

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