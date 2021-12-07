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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон: Будем привлекать российских инвесторов в Молдову

Игорь Додон: Будем привлекать российских инвесторов в Молдову
07 декабря
21:25 2021
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В качестве председателя Молдавско-Российского Делового Союза Игорь Додон 7 декабря провел встречу с заместителем руководителя Кремлевской администрации Дмитрием Козаком, специальным представителем президента Российской Федерации по развитию торгово-экономических отношений с Республикой Молдова.

В ходе встречи обсуждался широкий круг вопросов, касающихся укрепления экономических связей между нашими странами.

Во время беседы особо подчёркивалась роль Делового Союза, который станет связующим звеном между бизнесменами Молдовы и России.

«Мы будем в первую очередь привлекать российских инвесторов в нашу страну, а также помогать продвижению интересов молдавского бизнеса в России. Дмитрий Козак приветствовал намерения Делового Союза и пожелал успехов в нашей деятельности. Отмечу, что в ближайшие недели в Кишиневе состоится официальная презентация Молдавско-Российского Делового Союза с участием наших партнеров из Ассоциации «Деловая Россия», – сообщил по завершении встречи председатель ПСРМ.

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