В качестве председателя Молдавско-Российского Делового Союза Игорь Додон 7 декабря провел встречу с заместителем руководителя Кремлевской администрации Дмитрием Козаком, специальным представителем президента Российской Федерации по развитию торгово-экономических отношений с Республикой Молдова.

В ходе встречи обсуждался широкий круг вопросов, касающихся укрепления экономических связей между нашими странами.

Во время беседы особо подчёркивалась роль Делового Союза, который станет связующим звеном между бизнесменами Молдовы и России.

«Мы будем в первую очередь привлекать российских инвесторов в нашу страну, а также помогать продвижению интересов молдавского бизнеса в России. Дмитрий Козак приветствовал намерения Делового Союза и пожелал успехов в нашей деятельности. Отмечу, что в ближайшие недели в Кишиневе состоится официальная презентация Молдавско-Российского Делового Союза с участием наших партнеров из Ассоциации «Деловая Россия», – сообщил по завершении встречи председатель ПСРМ.