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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 7 декабря 351581 излечившийся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 7 декабря 351581 излечившийся
07 декабря
21:15 2021
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На сегодняшний день в стране 351581 человек прошел лечение и 9270 умерли от инфекции COVID-19.    

На 7 декабря в Молдове подтверждены  367339 случаев заражения новым коронавирусом.             

В настоящее время 3498 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 8999 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1399 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 182 в крайне тяжелом состоянии(42 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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