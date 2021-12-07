На сегодняшний день в стране 351581 человек прошел лечение и 9270 умерли от инфекции COVID-19.

На 7 декабря в Молдове подтверждены 367339 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 3498 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 8999 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1399 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 182 в крайне тяжелом состоянии(42 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).