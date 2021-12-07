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Газета "Кишиневские новости"

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Кандидат Александр Нестеровский объявил бойкот выборам в Бельцах

Кандидат Александр Нестеровский объявил бойкот выборам в Бельцах
07 декабря
16:55 2021
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Выборы в Бельцах дискредитированы и не имеют ни моральной, ни политической, ни правовой легитимности, а ПСРМ объявляет бойкот злоупотреблениям и незаконным действиям, совершаемым представителями аппарата президента, правительства и ЦИК. С таким заявлением выступил кандидат социалистов на пост бельцкого градоначальника Александр Нестеровский.

«Я также призываю своего оппонента Григоришина, а также других кандидатов бойкотировать эти незаконные выборы и выйти из предвыборной гонки. Уважаемые кандидаты, не позорьте себя, не предавайте жителей Бельц, играя в игры Майи Санду и ее группировки, не будьте соучастниками оскорбления нашего города. Проявите достоинство! Давайте подадим пример для всей страны и объединимся в борьбе с идиотским режимом, установленным Майей Санду и PAS.

Мое обращение также адресовано жителям Бельц: в случае проведения властями незаконных выборов бойкотируйте их и не приходите голосовать. Давайте все проявим солидарность и единство, давайте докажем диктатуре правящей партии, что над городом Бельцы нельзя издеваться, а у наших горожан есть достоинство, и они не допустят таких унижений и незаконного вмешательства в жизнь города.

Скажем НЕТ незаконным выборам в Бельцах, скажем НЕТ диктатуре, скажем НЕТ злоупотреблениям, скажем НЕТ попыткам диктаторского режима захватить наш город», – говорится в призыве Нестеровского.

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