В 2022 году субсидии будут получать только фермеры, застраховавшие урожай. Об этом заявил министр сельского хозяйства Серджиу Герчу в интервью радиостанции Sputnik Moldova. Представитель правительства уточнил, что «государство не может постоянно быть «пожарным», чтобы реагировать на различные катаклизмы.

«Одной из мер по субсидированию, которая найдет свое место в регламенте на будущий год – страхование сельхозкультур от различных рисков, включая заморозки, засуху, градобитие. Список рисков расширен. Субвенции будут выделять в размере 75% от страхового взноса и мы будем стимулировать сельхозпроизводителей использовать этот механизм», – заявил Герчу.