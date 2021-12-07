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Газета "Кишиневские новости"

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Как власти Молдовы вынуждают фермеров страховать урожай

Как власти Молдовы вынуждают фермеров страховать урожай
07 декабря
16:50 2021
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В 2022 году субсидии будут получать только фермеры, застраховавшие урожай. Об этом заявил министр сельского хозяйства Серджиу Герчу в интервью радиостанции Sputnik Moldova. Представитель правительства уточнил, что «государство не может постоянно быть «пожарным», чтобы реагировать на различные катаклизмы.

«Одной из мер по субсидированию, которая найдет свое место в регламенте на будущий год – страхование сельхозкультур от различных рисков, включая заморозки, засуху, градобитие. Список рисков расширен. Субвенции будут выделять в размере 75% от страхового взноса и мы будем стимулировать сельхозпроизводителей использовать этот механизм», – заявил Герчу.

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