Гимназия с преподаванием на русском языке в с. Мисовка Яловенского района будет закрыта. Об этом сообщил в социальной сети Марчел Бобейка, примар села Гангуры.

«Грустно и возмутительно одновременно!!! Несколько членов районного совета Яловен не обращают внимание на нужды населения в селах Мисовка, Александровка, Хомутяновка и судьбы учеников. Вчера в 17.00 мы получили уведомление о начале процесса объединения гимназий сел Гангура и Мисовка», – написал Бобейка.

Примар прикрепил и решение властей, в котором отмечено, что объединение двух школ состоится до конца учебного 2021-2022 года. В то же время Марчел Бобейка возмутился тем, что «все делается в целях экономии денег», которые выделяются согласно законодательству.

«Без предварительной координации с руководством этих заведений, как предусматривает действующее законодательство, и без консультаций с родителями и сотрудниками гимназий. Хотят одобрить решение, а потом обсудить с населением, это нарушение прав учеников, учителей. Никого не интересует будущее детей», – написал Марчел Бобейка.