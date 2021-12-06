ПДС и президент страны Майя Санду пришли к власти на обмане. Так квалифицировал вице-председатель парламента, депутат – социалист Влад Батрынча решение парламентского большинства увеличить пенсионный возраст до 63 лет для мужчин и женщин.

«Обещали лучшую жизнь и смотрите, какой подарок подготовили накануне праздников – увеличение пенсионного возраста. Это в условиях, когда продолжительность жизни значительно снизилась, только 6 из 10 мужчин достигают пенсионного возраста. Вместо реформ, увеличения зарплат они увеличивают пенсионный возраст. Циничная логика: меньше пенсионеров, для которых будут распределяться пенсионные средства. Они не изыскивают дополнительные средства, они снижают количество пенсионеров. Вот их отношение к собственным родителям, родственникам. Проанализируйте национальный бюджет на 2022 год, большинство ассигнований идут на администрацию президента, парламент, госканцелярию, Конституционный суд и на подчиненные партии ведомства. Денег для пенсионеров нет, для учителей нет, а для ведомств есть. Вы обманщики, госпожа Майя Санду, обманули свыше 300 тыс. пенсионеров», – заявил Батрынча.

Депутаты ПДС проголосовали 6 декабря во втором чтении за законопроект о повышении пенсионного возраста. Блок коммунистов и социалистов в знак протеста заблокировал трибуну парламента, а затем покинул заседание.