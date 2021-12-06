«Ваш бюджет не просто сплошной обман, он грабительский по сути. И он обслуживает не наш народ, а ТНК, МВФ и Всемирный банк. Жаль, что вы на выборах не говорили, что будете служить им, а не народу», – так в ходе брифинга для прессы сказал, обращаясь к партии власти ПДС, депутат – социалист Богдан Цырдя. По его словам, в стране произошёл небывалый взрыв цен и тарифов и «дикое обнищание народа».

«Вы даете 1,6 млрд лей компенсации на газ и тепло за 5 месяцев! Но вы соберете 3 млрд лей – акцизы на нефтепродукты и сжиженный газ!

То есть отнимаете у граждан 3 млрд, а даете 1,6 млрд! Нет, чтобы понизить эти акцизы, тогда бы и цены упали! Но тогда у вас не будет денег на эти мизерные повышения зарплат и пенсий! Теперь вы понимаете, почему у нас такой дорогой бензин?

Вы якобы повысили фонд субсидирования сельского хозяйства до 1,5 миллиарда леев. Но 700 млн леев – это долги с 2021 года. Таким образом, фонд субсидии меньше, чем в прошлом году, когда он составлял более 1,1 млрд Леев! Более того, вы не внедрили закон о 50 % местной продукции на прилавках супермаркетов, потому что Кауфланд так хотел. Наши фермеры разоряются, налогов не платят, а вы потом не платите пенсий, повышая пенсионный возраст!» – такую жесткую оценку действиям властей дал Богдан Цырдя.

Парламентарий отметил, что ПДС прямо нарушает закон, заложив в бюджет дефицит в 15 млрд леев – то есть в 6% ВВП , хотя Закон о государственных финансах прямо ограничивает уровень дефицита в 2,5 % ВВП.

«Вы понимаете, что нарушаете закон, что совершаете преступление? Понятно, что дефицит в 15 млрд – это опять долги, за которые надо платить.

Чтобы покрыть дефицит, Вы возьмете внешних кредитов и грантов на сумму в 9,2 млрд леев!

Из общей суммы грантов на поддержку бюджета приходится лишь – внимание – 440 млн леев! Остальные 877,9 млн леев на всякие проекты, кофе брейки и так далее.

Вот и вся “помощь” вам от внешних партнеров …440 млн лей.

Далее вы покроете дефицит за счет выпуска государственных ценных бумаг – 4,9 млрд леев за 7%! Хотя ранее мы брали по 3.42%! То есть, опять долги с процентами! И кто их будет возвращать?

И, внимание – 500 млн леев вы собираетесь получить от продажи и приватизации госактивов, то есть госпредприятий и акций государства в таковых!

Сколько госпредприятий вы собираетесь продать? 10? 20? 30? Молдтелеком? Крикова? У вас же был опыт с Air Moldova, Farmaco, Aeroport Catering!» – констатировал Цырдя.

Он также отметил диспропорцию в повышении зарплат, сообщив, что учёные и преподавательский состав получат увеличение на 5,6%, чиновники – на 7,7%, армия и полиция – на 8,6%. При этом, по его словам, средняя зарплата воспитателя вырастет на 279 леев, учителей – на 340 леев, депутатов – на 1400, президента – на 1500.

«Бюджетников уже лишили премий за 2020 год. Медиков – повышений зарплат на 40%. Это вы называете бюджетом солидарности? Стоимость литра бензина выросла на 25-30%, с 16 до 20-21 лей! Стоимость одной гигакалории тепла выросла на 60 % –до 1770 леев. Газ метан на АЗС подорожал на 75% – c 8 леев в начале ноября до 13 лей. Тариф на электроэнергию, производимую Termoelectrica, почти на 100 % (до 2,30 лея за 1кВт/ч,). Тариф на газ вырос на сумасшедшие 139% – до 11 лей!

Что делает ПДС? Принимают ночью бюджет!

В нем они увеличивают зарплаты в среднем на 5, 9%! Учителям и ученым и того меньше – на 5,6 %. Это представляют как величайшее достижение, как строительство китайской стены, высадку на Марс и запуск Space-X Илоном Маском! Господа, вы здоровы на голову?» – спросил в заключение депутат.