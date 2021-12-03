На сегодняшний день в стране 349581 человек прошел лечение и 9192 умерли от инфекции COVID-19.

На 3 декабря в Молдове подтверждены 365713 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 3739 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 9327 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1183 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 165 в крайне тяжелом состоянии(22 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).