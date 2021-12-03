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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 3 декабря 349581 излечившийся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 3 декабря 349581 излечившийся
03 декабря
19:35 2021
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На сегодняшний день в стране 349581 человек прошел лечение и 9192 умерли от инфекции COVID-19.    

На 3 декабря в Молдове подтверждены  365713 случаев заражения новым коронавирусом.            

В настоящее время 3739 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 9327 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1183 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 165 в крайне тяжелом состоянии(22 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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