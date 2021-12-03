Пятница, 3 декабря 2021, 23:31

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Нацбанк Молдовы подал сигнал к подорожанию кредитов

Нацбанк Молдовы подал сигнал к подорожанию кредитов
03 декабря
18:15 2021
Версия для печати

Национальный банк Молдовы принял решение увеличить на 1 п.п. базовую ставку по основным операциям с 5,5 до 6,5%. Об этом говорится в опубликованном ведомством пресс-релизе.

«Цель данного решения – создать необходимые монетарные условия, чтобы замедлить темпы роста потребительских цен. В то же время будут увеличены на 1 п.п. ставки по кредитам и депозитам овернайт – до 8,5% и 4,5%, соответственно. Решение поддержит предпочтения потребителей экономить вместо немедленного потребления, которое происходило в текущем году», – говорит в документе.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,68–0,42%
EUR20,02–0,21%
GBP23,43–0,83%
UAH0,65–0,57%
RON4,05–0,17%
RUB0,24–0,85%

Курсы валют в MDL на 03.12.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд