Национальный банк Молдовы принял решение увеличить на 1 п.п. базовую ставку по основным операциям с 5,5 до 6,5%. Об этом говорится в опубликованном ведомством пресс-релизе.

«Цель данного решения – создать необходимые монетарные условия, чтобы замедлить темпы роста потребительских цен. В то же время будут увеличены на 1 п.п. ставки по кредитам и депозитам овернайт – до 8,5% и 4,5%, соответственно. Решение поддержит предпочтения потребителей экономить вместо немедленного потребления, которое происходило в текущем году», – говорит в документе.